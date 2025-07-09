Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Процессинговый центр сказал, когда клиентам банков Беларуси вернут деньги на карты после сбоя 9 июля, продлив время работ

БПЦ назвал новый срок возврата денег на карты белорусов после сбоя 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

БПЦ назвал новый срок возврата денег на карты белорусов после сбоя 9 июля. Подробности рассказали в пресс-службе Банковского процессингового центра.

В центре напомнили, что 9 июля у клиентов трех банков (речь идет про «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Белинвестбанк») случился сбой, связанный со списанием или минусовым балансом на картах (подробнее — здесь). В пресс-службе обратили внимание, что устранение возникшей проблемы занимает немного больше времени, чем планировалось и работы продолжаются.

«Ориентировочное время урегулирования ситуации 22.00», — уточнили в пресс-службе Банковского процессингового центра.

Специалисты заверили, что ситуация будет полностью урегулирована.

Ранее МАРТ сказал, что интернет-магазины будут обязаны отвечать на обращения белорусов с 11 июля.

Тем временем белорус похвастался в TikTok двенадцатью подосиновиками, собранными на одной поляне в лесу: «Поляна мечты!».

Кроме того, ГПК заявил о задержании двоих белорусов на границе с Литвой.