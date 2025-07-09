Процессинговый центр сказал, когда клиентам банков Беларуси вернут деньги на карты после сбоя 9 июля, продлив время работ

БПЦ назвал новый срок возврата денег на карты белорусов после сбоя 9 июля. Подробности рассказали в пресс-службе Банковского процессингового центра.
В центре напомнили, что 9 июля у клиентов трех банков (речь идет про «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Белинвестбанк») случился сбой, связанный со списанием или минусовым балансом на картах (подробнее — здесь). В пресс-службе обратили внимание, что устранение возникшей проблемы занимает немного больше времени, чем планировалось и работы продолжаются.
«Ориентировочное время урегулирования ситуации 22.00», — уточнили в пресс-службе Банковского процессингового центра.
Специалисты заверили, что ситуация будет полностью урегулирована.
Ранее МАРТ сказал, что интернет-магазины будут обязаны отвечать на обращения белорусов с 11 июля.
Тем временем белорус похвастался в TikTok двенадцатью подосиновиками, собранными на одной поляне в лесу: «Поляна мечты!».
Кроме того, ГПК заявил о задержании двоих белорусов на границе с Литвой.