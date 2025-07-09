Процессинговый центр сказал, когда клиентам банков Беларуси вернут деньги на карты после сбоя 9 июля, продлив время работ

В центре напомнили, что 9 июля у клиентов трех банков (речь идет про «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Белинвестбанк») случился сбой, связанный со списанием или минусовым балансом на картах (подробнее — здесь). В пресс-службе обратили внимание, что устранение возникшей проблемы занимает немного больше времени, чем планировалось и работы продолжаются.