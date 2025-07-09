Группу компаний «Элемент» отметили премией в области устойчивого развития

Группа компаний «Элемент» получила высшую оценку ESG-индекса российского бизнеса, который ежегодно публикуют медиахолдинг РБК и рейтинговое агентство НКР. В 2024 году в рейтинге участвовали 117 компаний, но далеко не все удостоились награды. Группа «Элемент» стал одной из двух компаний телекоммуникационного и IT-сектора, которые вошли в число лидеров и получили заветную премию. Это признание говорит о системной и глубокой работе компании в области устойчивого развития, социальной политики и корпоративного управления.