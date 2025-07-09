Эксперты объяснили, почему курс доллара упал ниже 78 рублей

— Обратите внимание, что сейчас происходит в мире. Президент СШТА Дональд Трамп то вводит, то не вводит новые санкции; то устанавливает, то не устанавливает пошлины. Поэтому в условиях такой непредсказуемости представить, как будет колебаться доллар, мы просто не в состоянии., — объяснил Кульбака.