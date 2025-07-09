Эксперты объяснили, почему курс доллара упал ниже 78 рублей

Курс доллара на межбанковском российском рынке в среду, 9 июля, упал ниже отметки в 78 рублей. Это произошло впервые с конца июня. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», почему произошло падение и какими могут быть последствия.
По словам кандидата экономических наук Николая Кульбаки, в краткосрочном изменении нет ничего удивительного. Колебания курса доллара и других валют абсолютно нормальны (с очень небольшими объемами).
— Обратите внимание, что сейчас происходит в мире. Президент СШТА Дональд Трамп то вводит, то не вводит новые санкции; то устанавливает, то не устанавливает пошлины. Поэтому в условиях такой непредсказуемости представить, как будет колебаться доллар, мы просто не в состоянии., — объяснил Кульбака.
Финансовый аналитик Александр Разуваев на фоне падения курса порекомендовал россиянам вкладываться в золото, поскольку его стоимость в рублях не очень изменилась, а в мире оно сильно подорожало из-за хранения в валюте.
— Если рубль падает, золото сильно поднимается в цене. Лучше купить его через какой-нибудь фонд золота, который торгуется на Московской бирже. Кому нравится созерцать слиток в квартире, тоже может его купить, — отметил собеседник «ВМ».
При этом он считает, что колебания курса ни к каким последствиям не приведут.
— Пока нельзя строить прогнозы о том, что будет с курсом в дальнейшем, — добавил Разуваев.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что золото является предметом долгосрочного сбережения денег. Однако по его словам, нет гарантий, что металл можно будет продать по той же самой цене.