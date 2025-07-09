«Учитывается мнение всех заинтересованных». Минэкономики о разработке программы соцэкономразвития

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы разрабатывается с учетом мнения широкого круга заинтересованных. На этом сделала один из акцентов заместитель министра экономики Елена Болигатова при обсуждении проекта ПСЭР-2030 в ходе круглого стола, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Обсуждение состоялось на базе Научно-исследовательского экономического института ведомства. Елена Болигатова отметила, что в одобренной главой государства концепции программы на 2026−2030 годы одним из ключевых приоритетов является развитие человеческого потенциала. Сейчас актуальна задача — выслушать мнения всех заинтересованных сторон, включая представителей органов госуправления, научного сообщества, бизнеса и экспертов. Эти предложения будут обобщены и консолидированы в итоговом документе.
Как акцентировала замминистра, необходимо сосредоточиться на конкретных, значимых вопросах, которые реально реализовать в течение пятилетия. «Проект ПСЭР-2030 опирается на достижения предыдущих лет, учитывает современные вызовы и ориентирован на практические решения. Нам важно мнение бизнес-сообщества о том, что еще необходимо включить в проект документа», — заверила она.
Директор НИЭИ Минэкономики Наталья Берченко представила предложения в проект Программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку.
При обсуждении проекта документа также обозначены вопросы разработки системы новых стандартов качества жизни, цифровизации, подготовки кадров, поиска новой нишевой индустриализации, роли бизнеса в социально-экономическом развитии страны и др.
Круглый стол с участием представителей бизнес-сообщества открыл серию рабочих встреч по обсуждению проекта ПСЭР-2030.-0-