«Учитывается мнение всех заинтересованных». Минэкономики о разработке программы соцэкономразвития

Как акцентировала замминистра, необходимо сосредоточиться на конкретных, значимых вопросах, которые реально реализовать в течение пятилетия. «Проект ПСЭР-2030 опирается на достижения предыдущих лет, учитывает современные вызовы и ориентирован на практические решения. Нам важно мнение бизнес-сообщества о том, что еще необходимо включить в проект документа», — заверила она.