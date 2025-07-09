ЕАЭС и Индонезия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто 9 июля в режиме видео-конференц-связи объявили о завершении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле. Об этом БЕЛТА сообщили в торговом блоке ЕЭК.
«Евразийский экономический союз продолжает развивать сеть экономических партнерств с ключевыми дружественными странами. А Индонезия, как известно, является и членом БРИКС, и одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии с населением, приближающимся к 300 млн человек», — отметил Андрей Слепнев. При этом он напомнил о традиционном интересе со стороны Индонезии к сотрудничеству с государствами ЕАЭС.
«В абсолютном выражении снижение пошлин коснется примерно $3 млрд торговли ЕАЭС с Индонезией. Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами удвоится в течение ближайших 3−5 лет после вступления соглашения в силу. Ожидаем существенный рост поставок в Индонезию по товарам как сельскохозяйственной, так и промышленной группы», — спрогнозировал министр по торговле ЕЭК.
По его словам, ЕАЭС получит преференциальный доступ на рынке Индонезии, например, по таким принципиальным позициям, как полимеры, удобрения, энергоносители, карьерные самосвалы, трубы, металлы и продукция из цветных металлов, широкая номенклатура электрического и механического оборудования. Также речь идет о поставках пшеницы, муки, сухого молока, кондитерских изделий, халяльного мяса крупного рогатого скота, мяса птицы.
«Соглашение должно будет пройти соответствующие процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию», — добавили в ЕЭК. -0-