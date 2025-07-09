ЕАЭС и Индонезия завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле

«Евразийский экономический союз продолжает развивать сеть экономических партнерств с ключевыми дружественными странами. А Индонезия, как известно, является и членом БРИКС, и одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии с населением, приближающимся к 300 млн человек», — отметил Андрей Слепнев. При этом он напомнил о традиционном интересе со стороны Индонезии к сотрудничеству с государствами ЕАЭС.