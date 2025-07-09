Эксперты раскрыли, чем грозят пошлины Трампа для БРИКС

«Выступление Дональда Трампа с инициативой ввести пошлины на продукцию стран БРИКС стало ожидаемым шагом в условиях формирования нового геоэкономического блока меры президента США направлены не только на ослабление торговли, но и на раскол внутри альянса. Угроза, безусловно, существует, но пока она не критична: БРИКС демонстрирует устойчивость и стремление к внутриальянсной координации», — рассказал Ткачук в беседе с РИА Новости.