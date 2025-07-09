В России предложили модернизировать семейную ипотеку

Правительство России думает о модернизации семейной ипотеки. Соответствующие меры разрабатывают министерства строительства и финансов страны. Об этом 9 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что в настоящее время уровень закредитованности молодых российских семей достаточно высокий. Кроме того, площадь жилья, которое семьи приобретает на кредитные средства или с материнским капиталом, недостаточна, чтобы задуматься о рождении последующих детей.
«Это очень серьезная проблема, большой вызов для нас, над которым мы вместе должны работать», — подчеркнула Она.
Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу навести порядок с дополнительными комиссиями банков для ипотечных заемщиков.
По словам главы государства, необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки, а взимание дополнительных комиссий финансовыми организациями недопустимо.