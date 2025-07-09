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Nvidia стала первой компанией с капитализацией более 4 трлн долларов

С начала этого года стоимость акций Nvidia выросла более чем на 22%.

Источник: Аргументы и факты

Капитализация компании Nvidia, занимающейся разработкой графических процессоров превысила 4 трлн долларов.

Согласно данным торгов, Nvidia стала первой в истории компанией с такой рыночной стоимостью.

Nvidia также занимает первое место в списке самых дорогих публичных компаний мира.

По данным LSEG, стоимость компании превышает общую стоимость фондовых рынков Канады и Мексики, а также совокупную стоимость всех публичных компаний в Британии.

С начала 2025 года цена акций Nvidia подскочила более чем на 22%. При этом по итогам прошлого года они подорожали сразу в 2,7 раза.

В апреле этого года стало известно, что американская корпорация Apple на фоне падения акций потеряла статус самой дорогой компании мира.