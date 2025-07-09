Nvidia стала первой компанией с капитализацией более 4 трлн долларов

Капитализация компании Nvidia, занимающейся разработкой графических процессоров превысила 4 трлн долларов.
Согласно данным торгов, Nvidia стала первой в истории компанией с такой рыночной стоимостью.
Nvidia также занимает первое место в списке самых дорогих публичных компаний мира.
По данным LSEG, стоимость компании превышает общую стоимость фондовых рынков Канады и Мексики, а также совокупную стоимость всех публичных компаний в Британии.
С начала 2025 года цена акций Nvidia подскочила более чем на 22%. При этом по итогам прошлого года они подорожали сразу в 2,7 раза.
В апреле этого года стало известно, что американская корпорация Apple на фоне падения акций потеряла статус самой дорогой компании мира.