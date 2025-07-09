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В России хотят модернизировать семейную ипотеку: что известно

Голикова рассказала о необходимости модернизировать семейную ипотеку в России.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости модернизировать семейную ипотеку в стране. Как отметила политик, правительство России уже приступило к рассмотрению вариантов улучшения действующих в РФ ипотечных кредитов для семей.

«Конечно, мы думаем с Минстроем и с Министерством финансов о том, что можно было бы сделать с точки зрения модернизации той семейной ипотеки, которая сегодня применяется в РФ», — отметила Голикова.

Как заявила вице-премьер, уровень закредитованности молодых семей в России на сегодняшний день остается достаточно высоким. При этом размеры приобретаемого жилья, по словам Голиковой, недостаточны для того, чтобы россияне могли задуматься о новых детях в семье.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с 2026 года могут запретить оформление семейной ипотеки не по месту регистрации.

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