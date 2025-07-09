Банковский процессинговый центр продолжает необходимые восстановительные работы после технического сбоя

Как сообщалось ранее, сегодня в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе центра, имели место отрицательные балансы на карточках ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк».