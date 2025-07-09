9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр продолжает необходимые восстановительные работы после технического сбоя в снятии денег с карт некоторых банков. Об этом сообщили БЕЛТА в БПЦ.
«Все балансы будут скорректированы — никаких действий со стороны клиентов не требуется», — уточнили в процессинговом центре.
Как сообщалось ранее, сегодня в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе центра, имели место отрицательные балансы на карточках ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк».
Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства. Специалисты делают все возможное для скорейшего завершения работ. -0-