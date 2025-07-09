Bloomberg: российские компании создадут проблемы для западных брендов

В России не ждут возврата западных брендов.
Российские компании, сумевшие успешно заместить ушедшие западные бренды, могут создать серьезные препятствия для возвращения иностранных корпораций на рынок страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Сеть быстрого питания “Вкусно и точка”, которая появилась после ухода McDonald’s и была приобретена российским руководством в июне 2022 года, ежедневно обслуживает порядка двух миллионов клиентов и ежегодно открывает более 50 новых ресторанов. За это время выручка владельца сети — компании Sistema PBO — увеличилась более чем вдвое, а прибыль выросла в восемь раз», — пишет Bloomberg.
Как отмечает Бен Ноубл, доцент кафедры российской политики Университетского колледжа Лондона, политика импортозамещения является ключевым элементом стратегии российского руководства. Он подчеркнул: «Для Владимира Путина импортозамещение является важной частью его более широкой стратегии — бросить вызов Западу и дать понять, что Россия может выжить в одиночку».
Массовый уход западных компаний из России начался в 2022 году на фоне введения санкций и геополитической напряженности, что вынудило такие бренды, как McDonald’s, IKEA и Apple, прекратить работу в стране. Вопрос о возвращении иностранных корпораций поднимался в 2024 году, однако российские власти подчеркивают, что приоритет будет отдаваться отечественным производителям, а возвращение западных компаний возможно только при изменении международной обстановки.