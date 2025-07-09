Bloomberg: российские компании создадут проблемы для западных брендов

«Сеть быстрого питания “Вкусно и точка”, которая появилась после ухода McDonald’s и была приобретена российским руководством в июне 2022 года, ежедневно обслуживает порядка двух миллионов клиентов и ежегодно открывает более 50 новых ресторанов. За это время выручка владельца сети — компании Sistema PBO — увеличилась более чем вдвое, а прибыль выросла в восемь раз», — пишет Bloomberg.