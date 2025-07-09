Евросоюз сократил поставки духов и косметики в США

Согласно информации, предоставленной американской статистической службой, в мае текущего года Евросоюз снизил экспорт парфюмерной и косметической продукции в Соединенные Штаты более чем на 20%, достигнув минимального значения с февраля 2023 года. Наибольшую долю в объеме импорта занимали парфюмерия, средства для ухода за кожей, декоративная косметика и шампуни.
В общей сложности, импорт косметики и туалетных принадлежностей из стран Евросоюза в США в мае составил 502,4 миллиона долларов. По сравнению с предыдущим месяцем, это представляет собой снижение на четверть, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 22%.
Наибольшим спросом у американских потребителей пользовалась европейская парфюмерия, объем закупок которой составил 250,3 миллиона долларов. Основную часть этой категории составляли духи на спиртовой основе. На втором месте по популярности оказалась косметика, импортированная в США на сумму 186,8 миллиона долларов, преимущественно это были средства для ухода за кожей, косметика для губ и глаз.
Объем поставок шампуней и прочих средств для волос в мае достиг 36,8 миллиона долларов. Различные товары для личной гигиены были поставлены на сумму 16,5 миллиона долларов, включая растворы для контактных линз, средства для депиляции, дезодоранты и ароматизаторы для помещений.
Минимальный объем импорта из ЕС в США пришелся на средства для ухода за полостью рта и зубами, составив 12 миллионов долларов.