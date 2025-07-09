Евросоюз сократил поставки духов и косметики в США

В общей сложности, импорт косметики и туалетных принадлежностей из стран Евросоюза в США в мае составил 502,4 миллиона долларов. По сравнению с предыдущим месяцем, это представляет собой снижение на четверть, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 22%.