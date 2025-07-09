Биткоин установил новый рекорд стоимости

По состоянию на 22:57 мск, стоимость биткоина на Binance выросла на 2,7% за сутки и составила 111 698 долларов. В течение нескольких минут до этого цена криптовалюты поднималась до рекордных 111 999,79 доллара — это максимальное значение за всю историю торговли цифровым активом. Согласно данным CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по более чем 20 криптовалютным биржам, биткоин в среднем торговался по цене 111 732,61 доллара. Рост за сутки составил 2,72%.