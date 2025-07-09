Биткоин установил новый рекорд стоимости

Биткоин вырос до рекордных значений.
Биткоин установил новый исторический максимум, достигнув почти 112 тысяч долларов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance вечером 9 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на платформе Binance и агрегаторе CoinMarketCap.
По состоянию на 22:57 мск, стоимость биткоина на Binance выросла на 2,7% за сутки и составила 111 698 долларов. В течение нескольких минут до этого цена криптовалюты поднималась до рекордных 111 999,79 доллара — это максимальное значение за всю историю торговли цифровым активом. Согласно данным CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по более чем 20 криптовалютным биржам, биткоин в среднем торговался по цене 111 732,61 доллара. Рост за сутки составил 2,72%.
Эксперты связывают динамику с повышенным интересом крупных инвесторов к цифровым активам и продолжающимся притоком средств в биржевые фонды, ориентированные на криптовалюту. По мнению аналитиков, рекордные значения стоимости биткоина усиливают позиции криптовалюты как одного из ключевых инструментов для долгосрочных инвестиций на мировых финансовых рынках.