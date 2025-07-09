Стоимость биткоина поднялась до 112 тысяч долларов, это исторический максимум

Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум и достигла без малого 112 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance.
Вечером в среду 9 июля один биткоин торговался за 111 999,79 доллара, то есть стоимость его выросла почти на три процента.
Напомним, в мае стоимость биткоина составляла 105 тысяч долларов. С тех пор она несколько раз обновляла исторический максимум.
На фоне увеличения стоимости биткоинов два «спящих» кошелька с криптовалютой, по которым не совершалось никаких операций более 14 лет, внезапно ожили в пятницу 4 июля. С 2011 года на этих кошельках находилось 20 000 биткоинов, распределенных поровну. Стоимость криптовалюты на тот момент составляла порядка $16 тыс. По курсу на сегодняшний день эти биткоины стоят более 2 млрд долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что биткоин и Ethereum лягут в основу стратегического резерва криптовалют Соединенных Штатов.