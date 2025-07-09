Стоимость биткоина поднялась до 112 тысяч долларов, это исторический максимум

На фоне увеличения стоимости биткоинов два «спящих» кошелька с криптовалютой, по которым не совершалось никаких операций более 14 лет, внезапно ожили в пятницу 4 июля. С 2011 года на этих кошельках находилось 20 000 биткоинов, распределенных поровну. Стоимость криптовалюты на тот момент составляла порядка $16 тыс. По курсу на сегодняшний день эти биткоины стоят более 2 млрд долларов.