Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 10 июля

Национальный банк уменьшил курсы валют на 10 июля 2025 года, четверг. В итоге курс евро, курс доллара и курс российского рубля стали ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 10 июля, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9524 белорусского рубля, 1 евро — 3,4584 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7644 белорусского рубля.
При сравнении с валютными курсами, которые действовали в среду, 9 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже в четверг, 10 июля. При этом заметнее изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара опустился на 0,0045 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0138 белрубля, курс российского рубля опустился на 0,0070 белрубля.
Клиенты крупных белорусских банков увидели внезапное списание или минусовой баланс на картах 9 июля.