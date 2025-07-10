Оглоблина: низкие цены на яйца могут означать избавление фабрик от несушек

В Госдуме выразили обеспокоенность резким снижением закупочных цен на куриные яйца, которые опустились до 30 рублей за десяток при себестоимости около 60 рублей. По мнению депутатов, это может привести к массовому выбраковыванию кур-несушек и последующему дефициту продукции с ростом цен к зимнему периоду.
Юлия Оглоблина, занимающая пост заместителя председателя комитета по аграрным вопросам, направила запрос в Российский птицеводческий союз с просьбой разъяснить текущую ситуацию на рынке. В письме, адресованном гендиректору организации, она указала на необходимость получения актуальных данных для своевременного реагирования.
В Росптицесоюзе подтвердили получение обращения, уточнив, что уже начата работа с производителями, включая проведение опроса предприятий, хотя детали пока не раскрываются.
Источник на рынке отметил, что реализация яиц по цене ниже себестоимости — реальная и острая проблема. По его словам, 9 июля прошло совещание с участием профильных ведомств и представителей птицефабрик, где обсуждались возможные шаги по стабилизации ситуации.
Алексей Бурмистров, входящий в совет директоров птицефабрики «Авангард», сообщил, что производителям приходится продавать продукцию с убытком уже несколько месяцев. Несмотря на рост производства примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, цены с середины мая упали почти наполовину. Как пояснил Бурмистров, закупщики диктуют условия, зная, что товар скоропортящийся, а производители вынуждены избавляться от излишков даже в убыток.
Часть птицефабрик, включая «Авангард», уже начала преждевременный забой птицы, что лишь незначительно отразилось на ценах. По словам Бурмистрова, это не останавливает запуск новых производственных мощностей, что, скорее всего, приведёт к дальнейшему перенасыщению рынка и дополнительному давлению на цены.
Константин Корнеев из консалтинговой компании «Ринкон» добавил, что переизбыток продукции стал следствием не только запуска новых ферм, но и восстановления мощностей после эпидемий, а также падения спроса со стороны перерабатывающей отрасли, включая производителей кондитерских изделий. Кроме яиц, заметно подешевели и их производные — меланж, белок и желток.
На протяжении трёх недель потребители наблюдают резкое снижение цен в рознице. По информации СМИ, яйца, недавно стоившие не менее 120 рублей за десяток, теперь можно найти по ценам от 26 до 45 рублей в магазинах и дискаунтерах.