Оглоблина: низкие цены на яйца могут означать избавление фабрик от несушек

Алексей Бурмистров, входящий в совет директоров птицефабрики «Авангард», сообщил, что производителям приходится продавать продукцию с убытком уже несколько месяцев. Несмотря на рост производства примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, цены с середины мая упали почти наполовину. Как пояснил Бурмистров, закупщики диктуют условия, зная, что товар скоропортящийся, а производители вынуждены избавляться от излишков даже в убыток.