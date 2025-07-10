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Эксперт рассказала, подешевеет ли кофе в магазинах на фоне хорошего урожая

Кофе в российских магазинах вряд ли подешевеет, несмотря на хороший урожай.

Кофе в российских магазинах вряд ли подешевеет, несмотря на хороший урожай. Причина в том, что цены на кофе в розницу мало зависят от его биржевой стоимости на мировых рынках. Такое мнение в интервью агентству «Прайм» выразила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

«На уровень потребительских цен в каждой стране влияют, в первую очередь, внутренние факторы, а не изменения мировых цен. Даже с учетом того, что кофе — импортируемый товар», — пояснила эксперт.

Доцент отметила, что если и будет коррекция розничных цен на бодрящий напиток, то она будет несущественной.

Лебединская объяснила, что снижение фьючерсов на кофе сейчас связано с рядом рыночных факторов. Это условия по долгосрочным контрактам и хороший урожай. Все эти факторы влияют сначала на сырье, затем полуфабрикаты и только уже потом на отдельные группы товаров. Однако кофе к ним не относится, уточнила доцент.

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