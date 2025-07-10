Эксперт рассказала, подешевеет ли кофе в магазинах на фоне хорошего урожая

Лебединская объяснила, что снижение фьючерсов на кофе сейчас связано с рядом рыночных факторов. Это условия по долгосрочным контрактам и хороший урожай. Все эти факторы влияют сначала на сырье, затем полуфабрикаты и только уже потом на отдельные группы товаров. Однако кофе к ним не относится, уточнила доцент.