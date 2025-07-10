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Ввоз иностранной рабочей силы в РФ хотят увеличить

В Россию могут приехать порядка миллиона трудовых мигрантов из Индии.

Источник: Комсомольская правда

Приток иностранной рабочей силы в России может увеличиться за счет индийских трудовых мигрантов. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина.

По словам Беседина, в Россию могут быть приглашены работники из Индии, Северной Кореи и Шри-Ланки. Количество приглашенных специалистов уже в 2025 году может достигнуть миллиона, информировал Беседин.

«Договоренности, в частности, с Индией, достигнуты», — сказал президент УТПП изданию.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, поэтому придает важное значение соблюдению ими правил пребывания.

Тем временем корейцы открыли в России второй фронт — трудовой. О том, как работают корейские трудовые мигранты на российских объектах и почему их с радостью ждут на восстановлении разрушенного приграничья в Курской области, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что компании РФ ищут в Африке рабочих и строителей.

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