Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт способ увеличить свою пенсию почти в 1,5 раза

Размер пенсионного коэффициента может вырасти почти в 1,5 раза при выходе на пенсию с отсрочкой на пять лет.

Размер пенсионного коэффициента может вырасти почти в 1,5 раза при выходе на пенсию с отсрочкой на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

В Соцфонде отметили, что россияне имеют возможность увеличить размер своей выплаты на 45 процентов, если оформят пенсию спустя пять лет после наступления права на неё. В 2025 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 145,69 рублей.

Для оформления пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и накопить 30 пенсионных баллов. При этом максимально за год можно получить до десяти пенсионных коэффициентов.

Недавно Минфин отчитался за прошлогодний бюджет: бедных стало меньше, госдолг вырос.