Раскрыт способ увеличить свою пенсию почти в 1,5 раза

Размер пенсионного коэффициента может вырасти почти в 1,5 раза при выходе на пенсию с отсрочкой на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
В Соцфонде отметили, что россияне имеют возможность увеличить размер своей выплаты на 45 процентов, если оформят пенсию спустя пять лет после наступления права на неё. В 2025 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 145,69 рублей.
Для оформления пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и накопить 30 пенсионных баллов. При этом максимально за год можно получить до десяти пенсионных коэффициентов.
Недавно Минфин отчитался за прошлогодний бюджет: бедных стало меньше, госдолг вырос.