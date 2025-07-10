Вылов лосося в Хабаровском крае опережает цифры прошлого периода на 7400 тонн

В регионах Дальнего Востока активно набирает обороты промысел лососёвых. Об этом свидетельствует еженедельная статистика улова. За отчётный период она составила около 13 тыс тонн. На сегодняшний день рыбаки добыли более 27 тыс тонн тихоокеанского лосося. Это на 8,5 тыс тонн больше, чем в прошлом году (18,6 тыс тонн), что составляет 145,8% по отношению в 2023 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По регионам улов распределился следующим образом (динамика вылова лосося измеряется не год к году, а по двухгодичному циклу):
— Камчатский край — почти 9 тыс. тонн, 33,2% от общего показателя.
Хабаровский край — более 7,6 тыс. тонн, 28% от общего показателя (+7,4 тыс тонн к уровню 2023 года);
— Приморский край — более 6,8 тыс тонн, 25% от бассейнового показателя (+ 6,3 тыс тонн к уровню 2023 года);
— Магаданская область — более 2,6 тыс тонн (+ 2 тыс тонн к уровню 2023 года);
— Сахалинская область — 948 тонн;
— Чукотский автономный округ — 140 тонн (+ 16 тонн к уровню 2023 года).
В уловах преобладают следующие виды лососёвых:
— горбуша — 21,4 тыс тонн (79%);
— нерка — 4,4 тысяч тонн (16%);
— кета — более 1 тысячи тонн;
— чавыча — 168 тонн;
— сима — 31 тонна;
— кижуч — 4 тонны.
В июне и июле специалисты ВНИРО провели два этапа траловой съёмки горбуши. Всего было проведено 72 траления. По предварительным результатам, численность горбуши соответствует прогнозам на текущий год.