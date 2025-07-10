Вылов лосося в Хабаровском крае опережает цифры прошлого периода на 7400 тонн

В регионах Дальнего Востока активно набирает обороты промысел лососёвых. Об этом свидетельствует еженедельная статистика улова. За отчётный период она составила около 13 тыс тонн. На сегодняшний день рыбаки добыли более 27 тыс тонн тихоокеанского лосося. Это на 8,5 тыс тонн больше, чем в прошлом году (18,6 тыс тонн), что составляет 145,8% по отношению в 2023 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».