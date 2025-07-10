В турзоне «Ворота Байкала» создадут тысячи мест для туристов к 2028 году

В общей сложности планируется построить отели на более чем две тысячи номеров. Кроме того, предусмотрено создание дополнительных объектов — модульных гостиниц, турбаз отдыха и других мест размещения гостей, которые обеспечат около пяти тысяч дополнительных номеров для проживания.