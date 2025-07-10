В турзоне «Ворота Байкала» создадут тысячи мест для туристов к 2028 году

В Иркутской области продолжается развитие турзоны «Ворота Байкала». Основной объём объектов размещения введут в эксплуатацию до 2028 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
К 2028 году в особой экономической зоне «Ворота Байкала» планируют завершить строительство большинства гостиниц и турбаз. По словам заместителя министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светланы Васильевой, проекты резидентов предусматривают поэтапный ввод туристической инфраструктуры.
В общей сложности планируется построить отели на более чем две тысячи номеров. Кроме того, предусмотрено создание дополнительных объектов — модульных гостиниц, турбаз отдыха и других мест размещения гостей, которые обеспечат около пяти тысяч дополнительных номеров для проживания.
Сейчас на территории турзоны функционируют 195 мест размещения. В 2025 году два резидента уже открыли 36 модульных гостиниц. На стадии строительства находятся турбаза на 64 места, гостиница на 16 номеров и ряд гостевых домов.
На сегодняшний день в ОЭЗ «Ворота Байкала» зарегистрированы 28 резидентов, общий объём инвестиций в туристическую инфраструктуру оценивается в 15,4 млрд рублей.
Ранее агентством сообщалось, что ОЭЗ «Ворота Байкала» вошла в число лидеров по показателям эффективности среди других особых экономических зон туристско-рекреационного типа в стране. Минэкономразвития России представило отчет об итога работы ОЭЗ в 2024 году. Анализ проводится ежегодно по правилам оценки эффективности функционирования, которые утверждены правительством страны.