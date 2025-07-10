Успех российского бизнеса серьезно встревожил Запад

Так, к примеру, сеть быстрого питания, появившаяся после ухода известного западного бренда и выкупленная отечественными предпринимателями в июне 2022 года, ежедневно обслуживает около двух миллионов посетителей и открывает свыше 50 новых точек ежегодно. За год выручка владельца сети увеличилась в два раза, а прибыль возросла восьмикратно.