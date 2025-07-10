Возвращение западных брендов на российский рынок может столкнуться с трудностями из-за успехов местных компаний, сумевших заместить импортную продукцию. Об этом информирует Bloomberg.
Стратегии [российских компаний] нацелены на то, чтобы воспрепятствовать возвращению изначальных производителей на позиции среди 140 миллионов российских потребителей, демонстрирующих устойчивость, отмечается в публикации.
Автор указывает, что увеличение доходов отечественных предприятий достигло рекордных показателей. После начала специальной военной операции рост заработных плат опережал инфляцию, что способствовало улучшению потребительских настроений. Несмотря на изначальную неопределенность, повседневная жизнь в стране сохранила стабильность даже в условиях санкционного давления.
Так, к примеру, сеть быстрого питания, появившаяся после ухода известного западного бренда и выкупленная отечественными предпринимателями в июне 2022 года, ежедневно обслуживает около двух миллионов посетителей и открывает свыше 50 новых точек ежегодно. За год выручка владельца сети увеличилась в два раза, а прибыль возросла восьмикратно.
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