Казахстан удвоил экспорт мяса в январе-апреле 2025 года — Минсельхоз

Согласно итогам 2024 года, Казахстан увеличил экспорт переработанной говядины в 1,4 раза — до 22 тысяч тонн, а баранины — в 2,2 раза, до 18 тысяч тонн. В пересчёте на живой скот это составляет 122 тысячи голов КРС и 1 млн голов МРС.