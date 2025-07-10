Казахстан удвоил экспорт мяса в январе-апреле 2025 года — Минсельхоз

Экспорт говядины составил 8,4 тысячи тонн (эквивалент 47 тысяч голов), а баранины — 6,7 тысячи тонн (эквивалент 372 тысяч голов), что превышает аналогичный период прошлого года в 2,3 раза.
Это стало возможным благодаря переходу от экспорта живого скота к экспорту мясной продукции.
Согласно итогам 2024 года, Казахстан увеличил экспорт переработанной говядины в 1,4 раза — до 22 тысяч тонн, а баранины — в 2,2 раза, до 18 тысяч тонн. В пересчёте на живой скот это составляет 122 тысячи голов КРС и 1 млн голов МРС.
Для сравнения, фактический экспорт живого скота составил 92 тысяч голов крупного и 47 тысяч голов мелкого рогатого скота, что подтверждает рост переработки и добавленной стоимости внутри страны.
С 2024 года казахстанские производители получили выход на новые зарубежные рынки — в частности, Таджикистан, Китай, Грузию, Сирию и Иорданию, что стало важным фактором роста, отметили в Минсельхозе.