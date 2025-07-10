Когда выгоднее покупать жилье в 2025 году в Казахстане, рассказал экономист

Цены на новостройки в июне по РК выросли на 1,1% м/м и на 6,9% с начала года, однако в столицах тренд уже меняется: в Астане минус 0,4% за месяц, в Алматы рост замедлился. Вторичный рынок также демонстрирует признаки охлаждения: 0,6% м/м в Астане, нулевая динамика в Алматы", — отмечает экономист.