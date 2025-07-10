Когда выгоднее покупать жилье в 2025 году в Казахстане, рассказал экономист

Официальная статистика показывает, что цены на жилье продолжают расти в Казахстане. Так, по итогам июня первичное жилье в Казахстане подорожало на 9,5% за год. На вторичном рынке рост составил 6,7%, а стоимость аренды выросла на 9,4%.
Однако, как сообщает Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала «Комментарий», спрос снижается, что может указывать на корректировку цен текущей осенью. При этом важно учесть все факторы, которые могут повлиять на рыночные цены, особенно в Астане и Алматы в ближайшее время.
Что говорит статистика
Согласно сообщению экономиста, темпы роста цен на жилье замедляются: в июне они выросли на 1,1% для новостроек, а в Астане вовсе зафиксировано снижение на 0,4%.
При этом одновременно уменьшилось количество сделок (на 2,1% за месяц, включая минус 6% в Астане и минус 5% в Алматы) и увеличилось предложение: ввод нового жилья в январе-мае вырос на 5,7%, а доля индивидуального жилого строительства (ИЖС) превышает треть от объемов.
То есть покупатели обращают больше внимания не на квартиры, а частные дома и аренду (рост на 9,4%). Соответственно, это оказывает давление на продавцов — им приходится предлагать более конкурентные цены.
"Рынок жилья в Казахстане вступает в фазу балансировки после активного роста 2023-начала 2025 годов.
Цены на новостройки в июне по РК выросли на 1,1% м/м и на 6,9% с начала года, однако в столицах тренд уже меняется: в Астане минус 0,4% за месяц, в Алматы рост замедлился. Вторичный рынок также демонстрирует признаки охлаждения: 0,6% м/м в Астане, нулевая динамика в Алматы", — отмечает экономист.
Это может показаться идеальным временем для проведения сделки. Однако, принимая решение о приобретении квартиры в крупных мегаполисах, следует учесть некоторые нюансы.
Когда лучше покупать жилье в Астане и Алматы
В текущей ситуации с падающим спросом и высокими объемами ввода жилья рынок немного корректируется. А значит — есть возможность найти выгодный вариант. Но все зависит от конкретного города.
"Если все же принимать решение о покупке, то первичный рынок Алматы может быть оправдан: все еще ограниченное предложение и относительно стабильный спрос., но стоит учитывать возможный бум жилья. Если есть возможность, дождитесь осени.
Вторичное жилье и новостройки в Астане также стоит пока отложить: возможна дальнейшая коррекция цен во втором полугодии", — считает экономист.