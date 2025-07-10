Экономист дал оптимистичный прогноз по поводу ключевой ставки

«Я думаю, что все-таки, учитывая, что экономика тормозится, и позицию бизнеса, наверное, снизят до 15−16% к концу года», — заявил Клепач. Он также подчеркнул, что признаков «перегрева» экономики не наблюдается. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС на полях выставки «Иннопром-2025».