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Экономист дал оптимистичный прогноз по поводу ключевой ставки

Ключевая ставка Банка России может быть снижена до 15−16% к концу 2025 года. Об этом сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

ЦБ может снизить ключевую ставку из-за ситуации в экономике и позиции бизнеса.

Ключевая ставка Банка России может быть снижена до 15−16% к концу 2025 года. Об этом сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Я думаю, что все-таки, учитывая, что экономика тормозится, и позицию бизнеса, наверное, снизят до 15−16% к концу года», — заявил Клепач. Он также подчеркнул, что признаков «перегрева» экономики не наблюдается. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС на полях выставки «Иннопром-2025».

Эксперт напомнил, что ранее регулятор уже заявлял о намерении снизить ключевую ставку, однако не уточнял целевой уровень. По мнению Клепача, выстраивание диапазона по ставке Центробанком свидетельствует о возможности снижения минимум до 18%.

Выставка «Иннопром-2025» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Она посвящена вопросам технологического лидерства и индустриального развития.