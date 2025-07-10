В Иркутске до 2031 года реализуют четыре крупных проекта КРТ

«Уже сегодня мы видим результаты этой работы. По проекту со специализированным застройщиком “Танар” расселено 17 квартир, а с “Регион Сибири” — 22. Также они снесли девять аварийных домов. Застройщики не только возводят новое жилье, но и передают нам земельные участки под строительство социальной инфраструктуры, выделяют помещения для школ искусств», — отметил Евгений Харитонов.