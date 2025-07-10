В Иркутске до 2031 года реализуют четыре крупных проекта КРТ

Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов доложил мэру Руслану Болотову, что в городе реализуется четыре проекта комплексного развития территорий с застройщиками. Они направлены на обновление жилого фонда и создание комфортной городской среды. Привлечение к процессу частных инвесторов позволит сэкономить бюджетные средства на сумму около 1,2 млрд рублей в части расселения аварийного жилого фонда.
Реализация рассчитана до 2031 года. В рамках соглашений с застройщиками планируется ввести более 197 тысяч квадратных метров нового жилья, расселить 29 аварийных многоквартирных домов, построить новые социальные объекты.
«Уже сегодня мы видим результаты этой работы. По проекту со специализированным застройщиком “Танар” расселено 17 квартир, а с “Регион Сибири” — 22. Также они снесли девять аварийных домов. Застройщики не только возводят новое жилье, но и передают нам земельные участки под строительство социальной инфраструктуры, выделяют помещения для школ искусств», — отметил Евгений Харитонов.
В перечень перспективных проектов комплексного развития вошли:
Территория «Предместье Знаменское» в Куйбышевском районе (13,33 га). В рамках КРТ будут расселены дома и передан земельный участок под строительство школы на 1275 мест;
Участок в границах улиц Баррикад, Зимняя, Курортная (4,22 га);
Территория вдоль набережной Ушаковки с планами по частичному благоустройству. В рамках КРТ передан земельный участок под строительство детского сада, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Механизм комплексного развития территорий показывает свою эффективность. Он позволяет решать сразу несколько задач: расселять аварийное жилье, строить новое комфортное и содействовать в создании необходимой инфраструктуры. Все это возможно благодаря совместным усилиям администрации и застройщиков, что помогает снизить финансовую нагрузку на бюджет», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.