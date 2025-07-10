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Первый грузовой поезд по Транскаспийскому маршруту отправили из китайской провинции Шаньси

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Впервые товарный поезд по Транскаспийскому маршруту отправили из провинции китайской Шаньси в Баку, передает Синьхуа.

Источник: Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"

Состав, груженный 50 стандартными контейнерами с комплектами фотоэлектрических батарей общим весом 1159 тонн, отправился из города Цзиньчжун провинции Шаньси на севере Китая в столицу Азербайджана Баку, отмечает агентство.

Это, добавили в Синьхуа, ознаменовало запуск провинцией железнодорожных перевозок «Китай-Европа» по ТМТМ.

В пресс-службе местной транспортной компании Huayuan Internatinal Land Port уточнили, что поезд отправился из логистического центра «Чжундин».

Поезд проедет по территории Казахстана и прибудет в порт Актау, откуда груз будет паромом доставлен в Азербайджан.

По сравнению с традиционным способом, транскаспийские перевозки позволяют значительно сократить время транспортировки.

отмечается в сообщении

В перспективе фотоэлектрические модули местного производства будут удобнее поставлять в Закавказье, Турцию и страны Восточной Европы, добавили в компании.