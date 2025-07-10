Первый грузовой поезд по Транскаспийскому маршруту отправили из китайской провинции Шаньси

Состав, груженный 50 стандартными контейнерами с комплектами фотоэлектрических батарей общим весом 1159 тонн, отправился из города Цзиньчжун провинции Шаньси на севере Китая в столицу Азербайджана Баку, отмечает агентство.
Это, добавили в Синьхуа, ознаменовало запуск провинцией железнодорожных перевозок «Китай-Европа» по ТМТМ.
В пресс-службе местной транспортной компании Huayuan Internatinal Land Port уточнили, что поезд отправился из логистического центра «Чжундин».
Поезд проедет по территории Казахстана и прибудет в порт Актау, откуда груз будет паромом доставлен в Азербайджан.
По сравнению с традиционным способом, транскаспийские перевозки позволяют значительно сократить время транспортировки.
В перспективе фотоэлектрические модули местного производства будут удобнее поставлять в Закавказье, Турцию и страны Восточной Европы, добавили в компании.