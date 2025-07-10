Активы компаний экс-госсекретаря Дагестана перешли в собственность России

В собственность РФ перешел бывший нефтеперерабатывающий завод «Дагнефтепродукт», сообщает РИА Новости.
Активы компаний «МСБ Холдинг» и нефтеперерабатывающего завода «Каспетролсервис», которые принадлежали бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, перешли в собственность России. Информацию из регистрационных документов передает РИА Новости.
«В конце июня Суд в Махачкале удовлетворил иск ГП РФ к бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода “Дагнефтепродукт”», — написано в материале. ОАО «Дагнефтепродукт» — компания, которая была переименована в ООО «Каспетролсервис».
Ранее сообщалось, что силовики провели обыски примерно по 60 адресам, которые были связаны с Магомедовым. Также поступала информация, что 25 июня Магомед-Султан Магомедов был задержан, но уже на следующий день был дома. Примерно в это же время его уволили и отстранили от государственной службы.