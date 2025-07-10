Активы компаний экс-госсекретаря Дагестана перешли в собственность России

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски примерно по 60 адресам, которые были связаны с Магомедовым. Также поступала информация, что 25 июня Магомед-Султан Магомедов был задержан, но уже на следующий день был дома. Примерно в это же время его уволили и отстранили от государственной службы.