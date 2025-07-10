Балынин посоветовал класть основные накопления на вклады на срок до 3 лет

Ставки по вкладам начинают снижаться, поэтому целесообразно разбить накопления на вклады с разными сроками, основную часть — на длительные сроком до 2−3 лет. Об этом aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Сейчас по вкладам на срок до 3 месяцев банки предлагают ставки от 18,5 до 20%, на срок от 3 до 6 месяцев включительно — 18−20%, по вкладам до 1 года — 17−20%, по вкладам от 1 до 3 лет — 16−20%, свыше 3 лет — 10−15%.
«Я считаю, что вне зависимости от имеющейся для размещения суммы её лучше разбить на вклады с разными сроками (сейчас зачастую минимальные суммы ограничены 10−50 тысячами рублей, реже — 100 тысячами рублей). Основную часть, по моему мнению, лучше всего положить на вклады со сроком 2−3 лет: там высокие доходности. Если, например, сегодня 250 тысяч рублей положить на 3 года на вклад со ставкой в 19,5%, то к концу срока получится забрать 396 тысяч рублей», — сказал Балынин.
При этом экономист считает, что предложения по вкладам на срок свыше 3 лет по ставке 15% являются надежным и интересным предложением. Положив 100 тысяч на такой вклад, к концу срока можно будет забрать 175 тысяч рублей.
«При этом с учётом ожидаемой траектории снижения ключевой ставки я бы предпочёл воздержаться от открытия банковского вклада, ставка по которому привязана к ней: по таким продуктам ставка является не фиксированной, а плавающей. Соответственно, при снижении ключевой ставки снизится и ставка по вкладу, который к привязан к уровню ключевой ставки», — подчеркнул Балынин.
По мнению экономиста, к 1 января 2026 года объем средств на банковских вкладах достигнет 70 трлн рублей, тогда как на 1 мая 2025 года там находилось около 59 трлн рублей.
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