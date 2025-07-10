Балынин посоветовал класть основные накопления на вклады на срок до 3 лет

«Я считаю, что вне зависимости от имеющейся для размещения суммы её лучше разбить на вклады с разными сроками (сейчас зачастую минимальные суммы ограничены 10−50 тысячами рублей, реже — 100 тысячами рублей). Основную часть, по моему мнению, лучше всего положить на вклады со сроком 2−3 лет: там высокие доходности. Если, например, сегодня 250 тысяч рублей положить на 3 года на вклад со ставкой в 19,5%, то к концу срока получится забрать 396 тысяч рублей», — сказал Балынин.