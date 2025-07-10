В июле в Пермском крае продолжился рост цен на бензин

В Пермском крае продолжается рост цен на бензин. За прошедшую неделю средняя стоимость топлива на автозаправках выросла на 8 копеек и достигла 59,71 ₽ Данные об изменении цен на нефтепродукты с 1 по 7 июля опубликовал Росстат.
По данным статистического ведомства, бензин марки АИ-92 в Прикамье подорожал на восемь копеек — с 56,69 до 56,77 рублей за литр. Цена на АИ-95 также увеличилась на 8 копеек — с 61,60 до 61,68 рублей. Стоимость бензина марки АИ-98 за неделю не изменилась и осталась на прежнем уровне — 86 рублей за литр. Также за прошлую неделю не подорожало и дизельное топливо. Его средняя цена в Прикамье — 71,91 ₽
За период с 1 по 7 июля изменение цен на автомобильное топливо зафиксировано в 75 регионах России. Стоит отметить, что Пермский край остается вторым в Приволжском федеральном округе по стоимости бензина после Нижегородской области.