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В июле в Пермском крае продолжился рост цен на бензин

За неделю средняя стоимость автомобильного топлива выросла на 8 копеек.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжается рост цен на бензин. За прошедшую неделю средняя стоимость топлива на автозаправках выросла на 8 копеек и достигла 59,71 ₽ Данные об изменении цен на нефтепродукты с 1 по 7 июля опубликовал Росстат.

По данным статистического ведомства, бензин марки АИ-92 в Прикамье подорожал на восемь копеек — с 56,69 до 56,77 рублей за литр. Цена на АИ-95 также увеличилась на 8 копеек — с 61,60 до 61,68 рублей. Стоимость бензина марки АИ-98 за неделю не изменилась и осталась на прежнем уровне — 86 рублей за литр. Также за прошлую неделю не подорожало и дизельное топливо. Его средняя цена в Прикамье — 71,91 ₽

За период с 1 по 7 июля изменение цен на автомобильное топливо зафиксировано в 75 регионах России. Стоит отметить, что Пермский край остается вторым в Приволжском федеральном округе по стоимости бензина после Нижегородской области.