В июле в Пермском крае продолжился рост цен на бензин

По данным статистического ведомства, бензин марки АИ-92 в Прикамье подорожал на восемь копеек — с 56,69 до 56,77 рублей за литр. Цена на АИ-95 также увеличилась на 8 копеек — с 61,60 до 61,68 рублей. Стоимость бензина марки АИ-98 за неделю не изменилась и осталась на прежнем уровне — 86 рублей за литр. Также за прошлую неделю не подорожало и дизельное топливо. Его средняя цена в Прикамье — 71,91 ₽