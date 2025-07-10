Число самозанятых превысило 107 тысяч в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжает расти число самозанятых. На 1 июля налог на профессиональный доход применяют больше 107,5 тысячи человек — это на 28% больше, чем год назад. За первые шесть месяцев в бюджет региона поступило 235 миллионов рублей от этой категории налогоплательщиков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".