Число самозанятых превысило 107 тысяч в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжает расти число самозанятых. На 1 июля налог на профессиональный доход применяют больше 107,5 тысячи человек — это на 28% больше, чем год назад. За первые шесть месяцев в бюджет региона поступило 235 миллионов рублей от этой категории налогоплательщиков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Количество самозанятых в Хабаровском крае растет. В среднем ежемесячно в статусе плательщика налога на профессиональный доход (НПД) регистрируется свыше 1,5 тысячи человек. С момента введения режима суммарный доход от НПД составил почти 39,6 миллиарда рублей.
«С момента введения этого специального налогового режима на территории края суммарный доход от его применения составил 39,6 миллиарда рублей, самозанятыми выдано 35 миллионов чеков, средняя сумма чека — 1,1 тысячи рублей», — рассказал заместитель начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС России по Хабаровскому краю Екатерина Фильшина.
За первое полугодие в бюджет региона от самозанятых поступило 235 миллионов рублей. Это на 38% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Больше 80% плательщиков — физические лица. Самыми популярными видами деятельности остаются парикмахерские и косметические услуги, пассажирское такси, грузоперевозки, репетиторство и ногтевой сервис.
Важно помнить, что самозанятые не могут привлекать наемных работников и совмещать НПД с другими налоговыми режимами.
«За весь период применения налога на профессиональный доход по инициативе налоговых органов снято с учета 732 самозанятых жителя края, которые нарушили условия — одновременно с НПД применяли другие режимы налогообложения», — сказала Екатерина Фильшина.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого просто — через мобильное приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте ФНС России или через электронные площадки банков.