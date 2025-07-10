Экономист рассказал, что будет с ключевой ставкой в конце месяца

«Наиболее вероятно (55%) снижение ключевой ставки до 19%. Предполагаю, что совет директоров Банка России будет проявлять максимальную осторожность и, скорее всего, остановится именно на таком решении», — отметил Игорь Балынин, его слова передает «Газета.ru». Он подчеркнул, что сейчас отсутствуют факторы, которые могли бы привести к повышению ставки, а вероятность ее сохранения на текущем уровне составляет около 5%. Возможность снижения менее чем на 1 процентный пункт эксперт также исключает.