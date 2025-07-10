Курсы валют на 10 июля, цены на нефть и металлы

Нефть
Участники рынка оценивают новые данные по запасам нефти в США, а также перспективы спроса и предложения на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин, новостей об атаках на суда в Красном море и ожиданий дальнейшего увеличения квот ОПЕК+ на добычу. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 20:15 аст 9 июля увеличилась на 0,19%, до 70,28 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на 0,2%, до 68,47 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
На 22:23 аст цена августовских фьючерсов на золото росла на 4,52 доллара или на 0,11%, до 3 320,62 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро понижалась на 0,34% до 36,6 долларов за унцию. Неопределенность в отношении торговых тарифов США и процентных ставок ФРС толкает трейдеров к доллару, пишет investing.com.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:20 аст bitcoin торговался по 109 252,95 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 0,48%, а ее капитализация составила 2,17 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 664,81 доллар, повысившись в цене на 1,94%. Капитализация этой криптовалюты составила 321,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,4 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 10 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 9 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 9 июля.
1 австралийский доллар 338,47 тенге.
1 азербайджанский манат 306,18 тенге.
10 армянский драм 13,62 тенге.
1 белорусский рубль 158,9 тенге.
1 бразильский реал 95,27 тенге.
10 венгерских форинтов 15,17 тенге.
1 гонконгский доллар 66,11 тенге.
1 грузинский лари 193,14 тенге.
1 датская крона 81,4 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141,3 тенге.
1 доллар США 518,97 тенге.
1 евро 607,3 тенге.
1 индийская рупия 6,06 тенге.
1000 иранский риал 12,4 тенге.
1 канадский доллар 378,98 тенге.
1 китайский юань 72,28 тенге.
1 кувейтский динар 1 699,54 тенге.
1 кыргызский сом 5,93 тенге.
1 малазийский ринггит 122,17 тенге.
1 мексиканский песо 27,93 тенге.
1 молдавский лей 30,89 тенге.
1 норвежская крона 51,38 тенге.
1 польский злотый 143,19 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138,37 тенге.
1 российский рубль 6,64 тенге.
1 СДР 711,71 тенге.
1 сингапурский доллар 405,16 тенге.
1 таджикский сомони 53,89 тенге.
1 тайский бат 15,88 тенге.
1 турецкая лира 12,99 тенге.
100 узбекских сумов 4,1 тенге.
1 украинская гривна 12,42 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 704,92 тенге.
1 чешская крона 24,66 тенге.
1 шведская крона 54,45 тенге.
1 швейцарский франк 651,81 тенге.
1 южноафриканский ранд 29,11 тенге.
100 южнокорейских вон 37,71 тенге.
1 японская иена 3,54 тенге.