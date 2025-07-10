Курсы валют на 10 июля, цены на нефть и металлы

Участники рынка оценивают новые данные по запасам нефти в США, а также перспективы спроса и предложения на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин, новостей об атаках на суда в Красном море и ожиданий дальнейшего увеличения квот ОПЕК+ на добычу. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 20:15 аст 9 июля увеличилась на 0,19%, до 70,28 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на 0,2%, до 68,47 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.