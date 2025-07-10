Для развития Свердловской области на ИННОПРОМе заключили соглашения на 65 млрд

Помимо этого, министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков сообщил, что уровень цифровой зрелости системы здравоохранения вырос с 2,7% до 99,3% за три года. В 2025 году жители региона сформировали более 48 миллионов электронных медицинских документов, проведено свыше 114 тысяч онлайн-консультаций.