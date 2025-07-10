Для развития Свердловской области на ИННОПРОМе заключили соглашения на 65 млрд

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил о первых итогах работы международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025. По его словам, за три дня мероприятия региону удалось привлечь значительные инвестиции и заключить ряд важных соглашений. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
— На сегодняшний день правительство, администрации и бизнес Свердловской области заключили порядка 50 соглашений на сумму более 65 миллиардов рублей, — уточнил Денис Паслер.
Эти соглашения направлены на социально-экономическое развитие Среднего Урала.
Помимо этого, министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков сообщил, что уровень цифровой зрелости системы здравоохранения вырос с 2,7% до 99,3% за три года. В 2025 году жители региона сформировали более 48 миллионов электронных медицинских документов, проведено свыше 114 тысяч онлайн-консультаций.
Ещё одним значимым событием ИННОПРОМа стало подписание четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве между областными министерствами строительства и образования, компанией «Пенетрон» и Уральским колледжем строительства, архитектуры и предпринимательства. Этот документ, как пояснили участники, направлен на развитие кадрового потенциала в строительной отрасли региона.