Деньги вернулись на карты клиентов трех белорусских банков

В среду утром случился технический сбой в работе центра. В результате у некоторых клиентов Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка произошли несанкционированные списания средств на карточках. Работы по устранению проблемы велись безостановочно и минувшей ночью были решены.