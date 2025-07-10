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Деньги вернулись на карты клиентов трех белорусских банков

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Технический сбой, возникший 9 июля в аппаратно-программном комплексе, успешно устранен, сообщил Банковский процессинговый центр.

Источник: Sputnik.by

В среду утром случился технический сбой в работе центра. В результате у некоторых клиентов Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка произошли несанкционированные списания средств на карточках. Работы по устранению проблемы велись безостановочно и минувшей ночью были решены.

Все балансы по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» приведены в актуальное состояние.

проинформировал Банковский процессинговый центр

Там также отметили, что все операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме.

Банковский процессинговый центр благодарит вас за понимание.

говорится в сообщении