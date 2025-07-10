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В Омске рассмотрели вопрос строительства развязки возле метромоста

После рассмотрения в горсовете вопрос направили в комитет по финансово-бюджетным вопросам.

В городском совете Омска состоялось заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. В числе прочих проблем города был рассмотрен вопрос строительства транспортной развязки возле метромоста. Речь идёт о территории в районе улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь.

Как сообщается на сайте горсовета, бюджетом города в этом году на проведение проектно-изыскательских работ по этому проекту предусмотрено 4,7 млн рублей.

На комитете депутаты отметили, что этих средств недостаточно и предложили направить рекомендации в комитет по финансово-бюджетным вопросам с целью рассмотрения варианта о выделении дополнительных средств из бюджета.

Депутаты отмечают важность развязки для Омска. Это поможет избежать транспортных коллапсов на улицах Орджоникидзе и Булатова во время перекрытия мостов.

Ранее мы писали, что на комитете депутаты одобрили переименование улиц и остановок. Так, в ближайшее время в Омске появится улица, названная в честь героя СВО и остановка — в честь знаменитой кондитерской фабрики.