В Омске рассмотрели вопрос строительства развязки возле метромоста

В городском совете Омска состоялось заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. В числе прочих проблем города был рассмотрен вопрос строительства транспортной развязки возле метромоста. Речь идёт о территории в районе улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь.
Как сообщается на сайте горсовета, бюджетом города в этом году на проведение проектно-изыскательских работ по этому проекту предусмотрено 4,7 млн рублей.
На комитете депутаты отметили, что этих средств недостаточно и предложили направить рекомендации в комитет по финансово-бюджетным вопросам с целью рассмотрения варианта о выделении дополнительных средств из бюджета.
Депутаты отмечают важность развязки для Омска. Это поможет избежать транспортных коллапсов на улицах Орджоникидзе и Булатова во время перекрытия мостов.
Ранее мы писали, что на комитете депутаты одобрили переименование улиц и остановок. Так, в ближайшее время в Омске появится улица, названная в честь героя СВО и остановка — в честь знаменитой кондитерской фабрики.