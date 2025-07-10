В Михайловском округе Приморья построят временный мост к концу августа

Специалисты АО «Примавтодор» приступили к строительству временного моста на участке дороги между населенными пунктами Ширяевка и Тарасовка в Михайловском округе Приморского края. Работы планируется завершить до конца августа. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на правительство региона.
Ранее на этом месте находился аварийный мост через реку Лубянка, который демонтировали. Временный объезд с водопропускными трубами, использовавшийся ранее, часто повреждался из-за паводков, что создавало проблемы для местных жителей.
Сейчас дорожники готовят площадки для установки свай. После этого начнется монтаж опор и самого моста, рассчитанного на нагрузку до 40 тонн.
Новый временный мост обеспечит бесперебойное движение транспорта, пока идут инженерные изыскания и разработка проекта капитального сооружения.