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В Михайловском округе Приморья построят временный мост к концу августа

Новое сооружение грузоподъемностью 40 тонн заменит аварийный мост между Ширяевкой и Тарасовкой.

Источник: АО «Примавтодор»

Специалисты АО «Примавтодор» приступили к строительству временного моста на участке дороги между населенными пунктами Ширяевка и Тарасовка в Михайловском округе Приморского края. Работы планируется завершить до конца августа. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на правительство региона.

Ранее на этом месте находился аварийный мост через реку Лубянка, который демонтировали. Временный объезд с водопропускными трубами, использовавшийся ранее, часто повреждался из-за паводков, что создавало проблемы для местных жителей.

Сейчас дорожники готовят площадки для установки свай. После этого начнется монтаж опор и самого моста, рассчитанного на нагрузку до 40 тонн.

Новый временный мост обеспечит бесперебойное движение транспорта, пока идут инженерные изыскания и разработка проекта капитального сооружения.