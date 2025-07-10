В Михайловском округе Приморья построят временный мост к концу августа

Специалисты АО «Примавтодор» приступили к строительству временного моста на участке дороги между населенными пунктами Ширяевка и Тарасовка в Михайловском округе Приморского края. Работы планируется завершить до конца августа. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на правительство региона.