Процессинговый центр заявил об устранении сбоя с минусом на картах Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк

В Банковском процессинговом центре сообщили об устранении технического сбоя на картах белорусов, произошедшего 9 июля.
Напомним, утром в среду, 9 июля, клиенты крупных белорусских банков увидели внезапное списание или минусовой баланс на своих картах.
В БПЦ объяснили это техническим сбоем и пообещали клиентам трех крупных белорусских банков: Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка, что все оперативно исправят.
Позже последовало несколько заявлений о том, что сбой не удалось устранить до 14.00 часов, а потом и до 22.00 на оборудовании центра все еще устраняли неполадки.
В итоге на устранение сбоя на банковских карточках белорусов потребовались почти сутки.
— Технический сбой, возникший 9 июля 2025 года в аппаратно-программном комплексе, был успешно устранен, — заявили в пресс-службе центра в 03.40 10 июля.
На это время сообщалось, что все балансы по карточкам Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка привели в актуальное состояние. Кроме того сказали, что и все операции с использованием банковских карт уже осуществляются в штатном режиме.
Правда, в комментариях к публикациям пресс-службы некоторые белорусы писали, что деньги пришли, но не все.
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