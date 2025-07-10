В Казахстане снижают цены на дорогостоящие лекарства

Компания AstraZeneca планирует снизить цены на ряд жизненно важных препаратов как для розничной, так и для оптовой реализации. Это должно повысить доступность инновационной терапии для тысяч пациентов.
Johnson & Johnson Kazakhstan согласовала пересмотр ценовой политики на препарат Спинраза (Нусинерсен) — один из немногих препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), редкого, но угрожающего жизни заболевания.
АО «Химфарм» подтвердило готовность снизить закупочную цену на Дапаглифлозин, применяемый при сахарном диабете 2 типа. Сегодня в Казахстане этим заболеванием страдают более 520 тысяч человек.
Мы уверены, что эти инициативы помогут укрепить устойчивость фармрынка и сделают лечение доступнее для населения. Подобные шаги важны не только с медицинской, но и с социальной точки зрения.
Снижение цен на препараты от таких заболеваний, как СМА и диабет 2 типа, позволит облегчить финансовую нагрузку на пациентов, оптимизировать бюджетные расходы и повысить устойчивость системы здравоохранения в целом.