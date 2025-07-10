В Омске с опережением графика строят Госпиталь ветеранов войн

Новый медицинский комплекс на улице Рождественского рассчитан на 140 стационарных мест. В структуре учреждения предусмотрены отделения МРТ и КТ-диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок, кабинет медико-психологического консультирования, а также отделения медицинской реабилитации, физиотерапии, функциональной диагностики, терапии и региональный гериатрический центр.