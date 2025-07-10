Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске с опережением графика строят Госпиталь ветеранов войн

В Омске продолжается строительство Госпиталя ветеранов войн, работы идут с опережением графика.

Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Работы по созданию Госпиталя ветеранов войн ведутся опережающими темпами. Сейчас завершается внутренняя отделка помещений и монтируется медицинское оборудование. Параллельно ведем благоустройство территории», — отметил Виталий Хоценко.

Новый медицинский комплекс на улице Рождественского рассчитан на 140 стационарных мест. В структуре учреждения предусмотрены отделения МРТ и КТ-диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок, кабинет медико-психологического консультирования, а также отделения медицинской реабилитации, физиотерапии, функциональной диагностики, терапии и региональный гериатрический центр.

Госпиталь будет оказывать медицинскую помощь ветеранам боевых действий, включая участников специальной военной операции, и членам их семей.