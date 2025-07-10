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Депутаты заблокировали застройку исторической части Омска

Комитет по вопросам градостроительства не поддержал мэрию в части вопроса по застройки территории у ТЭЦ-1.

В Омском городском совете рассмотрели вопрос застройки исторической части города в районе бывшей ТЭЦ-1. 9 июля комитет по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования не поддержал предложение мэрии об изменении правил землепользования, которые позволили бы ускорить строительство домов в районе улицы Петра Некрасова. По проекту здесь хотят возвести жилой комплекс средней этажности.

Застройка вызывает много споров. В частности, против прокуроры, которые отметили, что на этой территории нет детских садов, а застройка приведет к пробкам при выезде.

На комитете принято решение проработать вопрос и провести совместное совещание с правообладателем земельного участка и администрацией Омска. Собственнику участка хотят предложить другую землю для застройки и не трогать исторический центр Омска.