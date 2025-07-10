Депутаты заблокировали застройку исторической части Омска

В Омском городском совете рассмотрели вопрос застройки исторической части города в районе бывшей ТЭЦ-1. 9 июля комитет по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования не поддержал предложение мэрии об изменении правил землепользования, которые позволили бы ускорить строительство домов в районе улицы Петра Некрасова. По проекту здесь хотят возвести жилой комплекс средней этажности.