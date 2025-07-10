Челябинск избавится еще от одного заброшенного здания

В администрации города рассказали, что к ним от местных жителей поступало много жалоб из-за этого строения. Но власти уже давно вели работу по этому объекту: следуя требованиям законодательства, мэрия начала процедуру принятия здания в муниципальную собственность, ведь только после этого город мог решить вопрос о демонтаже.