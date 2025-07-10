Челябинск избавится еще от одного заброшенного здания

В администрации города рассказали, что к ним от местных жителей поступало много жалоб из-за этого строения. Но власти уже давно вели работу по этому объекту: следуя требованиям законодательства, мэрия начала процедуру принятия здания в муниципальную собственность, ведь только после этого город мог решить вопрос о демонтаже.
«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям прошел все необходимые процедуры для регистрации права собственности, чтобы получить возможность снести этот объект. Надо отметить, что процедура принятия бесхозного объекта недвижимости в муниципальную собственность — дело трудозатратное и небыстрое, занимает обычно от полутора до двух лет», — отметили в городской мэрии.
Сейчас все работы почти завершены. Распоряжение о списании недостроя и его дальнейшем сносе тоже принято. Готова и проектно-сметная документация на демонтажные работы. Теперь МКУ «Челябстройзаказчик» должен подтвердить сметную стоимость, а Комитет — провести торги, которые определят подрядчика.
В администрации Челябинска отметили, что все работы по сносу планируется закончить в августе текущего года.