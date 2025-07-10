В Минэнерго рассказали о ходе импортозамещения в России

«У нас примерно из 2000 позиций 1800 импортозамещены — это уже наши технологии, сделанные по нашим стандартам. Осталось еще примерно 200 технологий, и это мы до конца 2027 года закончим реализацией этого проекта», — заявил Цивилев в интервью телеканалу «Россия-24».