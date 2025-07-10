Греча, морковь и маргарин подорожали в Свердловской области

Больше всего выросли цены на морковь (+3,84% за неделю, 81 рубль за килограмм). Также повысилась стоимость маргарина (+3,83%, 285 рублей за килограмм), репчатого лука (+2,67%, 68 рублей за килограмм), белокочанной капусты (+1,8%, 63 рубля за килограмм), сливочного масла (+1,6%, 1175 рублей за килограмм), гречи (+1,44%, 100 рублей за килограмм), яблок (+1,26%, 186 рублей за килограмм).