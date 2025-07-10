Греча, морковь и маргарин подорожали в Свердловской области

Об этом говорится в исследовании Свердловскстата.
Больше всего выросли цены на морковь (+3,84% за неделю, 81 рубль за килограмм). Также повысилась стоимость маргарина (+3,83%, 285 рублей за килограмм), репчатого лука (+2,67%, 68 рублей за килограмм), белокочанной капусты (+1,8%, 63 рубля за килограмм), сливочного масла (+1,6%, 1175 рублей за килограмм), гречи (+1,44%, 100 рублей за килограмм), яблок (+1,26%, 186 рублей за килограмм).
При этом на большинство продуктов цены снизились. Упала стоимость свеклы (-4,93%, 82 рубля за килограмм), овощных детских консервов (-2,11%, 708 рублей за килограмм), картофеля (-2,09%, 92 рубля за килограмм), вермишели (-1,25%, 126 рублей за килограмм), питьевого пастеризованного молока (-1,25%, 87 рублей за литр), поваренной соли (-1,08%, 17 рублей за килограмм).
За неделю выросла стоимость бензина марки АИ-92 (+0,41%, 56 рублей за литр), марки АИ-95 (+0,4%, 60 рублей за литр), дизельного топлива (+0,1%, 71 рубль за литр).
«МК-Урал» в конце июня писал, что в Свердловской области за неделю незначительно выросли цены на некоторые продукты питания. Такие данные представлены в исследовании Свердловскстата, в котором сравниваются цены от 16 июня и 23 июня.
Выше всего поднялись цены на свежие огурцы — +2,94%, 134 рубля за килограмм. Также незначительно выросла стоимость репчатого лука (+1,61%, 64 рубля за килограмм), свеклы (+1,08%, 86 рублей за килограмм), вареной колбасы (+1,81%, 551 рубль за килограмм), вермишели (+1,67%, 129 рублей за килограмм), огурцов (+2,94%, 102 рубля за килограмм), печенья (+0,64%, 281 рубль за килограмм).