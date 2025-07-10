Экспорт российской пшеницы может упасть до 2 млн тонн в июле

Экспорт российской пшеницы в июле 2025 года может сократиться почти в два раза по сравнению с июнем — с 3,8 млн тонн до 2−2,6 млн тонн. Такой прогноз дали аналитики ИКАР, «Совэкона» и «Русагротранса», опрошенные «Ъ». Основная причина — сильная засуха в южных регионах, которая привела к резкому падению урожайности.