Экспорт российской пшеницы может упасть до 2 млн тонн в июле

Экспорт российской пшеницы в июле 2025 года может сократиться почти в два раза по сравнению с июнем — с 3,8 млн тонн до 2−2,6 млн тонн. Такой прогноз дали аналитики ИКАР, «Совэкона» и «Русагротранса», опрошенные «Ъ». Основная причина — сильная засуха в южных регионах, которая привела к резкому падению урожайности.
Аналитики отмечают критическое падение урожайности в Краснодарском крае, где показатели снизились с 70−80 центнеров с гектара до 20 центнеров. Ситуация усугубляется сокращением зерновых запасов в ключевых экспортных регионах — Краснодарском крае и Ростовской области. Частично дефицит компенсируется урожаем в Ставрополье, но этого недостаточно для поддержания прежних объемов экспорта.
Многие сельхозпроизводители, особенно финансово устойчивые, сознательно задерживают продажи зерна, ожидая более выгодных цен. По мнению экспертов, это временное явление, и во второй половине июля экспортные поставки могут ускориться.
Несмотря на текущие трудности, Минсельхоз России сохраняет оптимистичные прогнозы на сезон. Ожидается, что валовой сбор зерна составит около 135 миллионов тонн, включая 90 миллионов тонн пшеницы. По экспортным поставкам Россия планирует сохранить лидерские позиции — прогнозируется вывоз 53−55 миллионов тонн зерновых, из которых 45 миллионов тонн составит пшеница.
Прежде Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до 31 августа 2025 года. KP.RU писал, что ограничение распространяется на всех, кроме непосредственных производителей топлива.