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В Екатеринбурге представили самолет Ил-112−300

Потенциальные заказчики осмотрели самолет Ил-112−300 в Екатеринбурге.

Источник: "Уральские авиалинии"

В Екатеринбурге представили обновленную версию уральского пассажирского самолета Ил-114−300. На модель претендуют 14 потенциальных заказчиков, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Презентация для заказчиков прошла в авиационном техническом центре авиакомпании. Она прошла совместно с ПАО «Ил».

Напомним, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025, где ознакомился с проектами по замещению импорта. Среди экспонатов были представлены российский пассажирский самолёт Ил-114−300, микросхемы местного производства и продукция более тысячи промышленных компаний страны.

Осматривая экспозиции, глава федерального кабмина высоко оценил успехи отечественного машиностроения и отметил положительные тенденции роста промышленного производства в регионах. По словам российского премьера, несмотря на ожидаемое замедление темпов роста, общий вектор развития остаётся позитивным.