Стала известна доля россиян, не имеющих накоплений

Не более двух месяцев без зарплаты смогут прожить три четверти опрошенных.
Около 38% россиян не имеют накоплений. Об этом стало известно из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
«Двое из пяти россиян утверждают, что вообще не имеют каких-нибудь накоплений», — передает данные исследования РБК. Там добавили, что лишь 6% могут продержаться без зарплаты год, а 24% — от одного до двух месяцев.
В среднем респонденты заявили, что средств хватит на четыре месяца. 13% сообщили, что их накоплений достаточно на чуть менее месяца, 12% — на 3−6 месяцев, и 7% — от полугода до года. При этом наблюдается рост интереса к контролю финансов и планированию бюджета.