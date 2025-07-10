Стала известна доля россиян, не имеющих накоплений

В среднем респонденты заявили, что средств хватит на четыре месяца. 13% сообщили, что их накоплений достаточно на чуть менее месяца, 12% — на 3−6 месяцев, и 7% — от полугода до года. При этом наблюдается рост интереса к контролю финансов и планированию бюджета.