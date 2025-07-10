Минздрав усиливает контроль за качеством медкадров: введен новый экзамен

Для поступления в медицинские колледжи введен специальный экзамен по одному из двух предметов, в зависимости от выбранной специальности. Теперь он станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения — на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии, передает DKnews.kz.