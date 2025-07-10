Минздрав усиливает контроль за качеством медкадров: введен новый экзамен

Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.
«В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров», — отметили в Министерстве здравоохранения.
Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством просвещения РК призывают абитуриентов и их родителей внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена.
Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах, в информационных системах учебных заведений.