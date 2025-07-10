В России объяснили идею выплачивать надбавку к пенсии на 10 лет раньше

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему более ранняя выплата надбавок к пенсии является актуальной инициативой.
По словам Сафонова, актуальность инициативы о том, чтобы выплачивать надбавки российским пенсионерам по достижению 70 лет, а не 80 как сейчас, обусловлена тем, что средняя продолжительность жизни в России составляет около 72 лет.
Как заметил эксперт, в свое время обращали внимание на то, что лица до 80 лет больше денежных средств тратят на покупку лекарств, а также на всевозможные реабилитационные процедуры. Профессор подчеркнул, что это своего рода компенсация за то, что у человека к 80 годам появляется достаточно большое количество хронических болезней, и его расходы возрастают именно по этому показателю.
Учитывая среднюю продолжительность жизни в стране, было предложено выплачивать соответствующую надбавку не с 80, а с 70 лет, добавил Сафонов.
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