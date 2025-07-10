В России объяснили идею выплачивать надбавку к пенсии на 10 лет раньше

Как заметил эксперт, в свое время обращали внимание на то, что лица до 80 лет больше денежных средств тратят на покупку лекарств, а также на всевозможные реабилитационные процедуры. Профессор подчеркнул, что это своего рода компенсация за то, что у человека к 80 годам появляется достаточно большое количество хронических болезней, и его расходы возрастают именно по этому показателю.