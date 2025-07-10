В Челябинске планируют создать спортивный кластер

Мы видим, что в Свердловской области есть свой спортивный кластер. Мы хотим такой же проект в Челябинской области реализовать с поправкой на специфику наших предприятий. Будем использовать опыт свердловских коллег.
Основной фокус кластера будет направлен на выпуск тренажеров, гирь и гантелей. Участники планируют совместно использовать производственные мощности, обмениваться опытом, проводить НИОКР и координировать продвижение продукции. По мнению инициаторов, это позволит снизить издержки, ускорить развитие отрасли и усилить импортозамещение в сегменте спортинвентаря.